موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي فى دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي إلى تونس اليوم، الثلاثاء، استعداداً لخوض مباراة الترجي التونسي الجمعة المقبل، فى ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتى تقام على ملعب حمادي العقربي بدون جمهور، تنفيذاً للعقوبة الموقعة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب الأحداث التى شهدتها مباراة فريق "الدم والذهب" الأخيرة بالبطولة الأفريقية أمام شبيبة القبائل الجزائري في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال الأفريقي.

وصعد النادي الأهلى إلى الدور نصف النهائي للمرة التاسعة عشرة والرابعة على التوالي في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال أفريقيا، سواء بمسماها القديم أو الجديد، وذلك بعد التعادل بدون أهداف مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بدور الثمانية، والتى أقيمت بمدينة الدار البيضاء المغربية، وكان الأهلي قد فاز فى مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

وفاز الأهلي بالبطولة عشر مرات، وهو رقم قياسي أفريقي، وتأتي بعده أندية مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري برصيد خمس بطولات لكل منهما، يليهما الترجي التونسي برصيد أربعة ألقاب، ثم كل من كانون ياوندي الكاميروني وهافيا كوناكري الغيني والرجاء والوداد المغربيين برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهم.





موعد مباراة الأهلى والترجى التونسى





القناة الناقلة لمباراة الأهلى والترجى التونسى





حكام مباراتى الأهلى والترجى التونسى

بينما يدير الموريتاني بيدا دحاني مباراة العودة في القاهرة يوم 19 مايو، ويعاونه مواطنه حمدين ديبا والأنجولي جيرسون إيميليانو دوس سانتوس، والغاني دانييل لاريا حكما للفار ويساعده المغربي سمير جزاز.