موعد مباراة الإسماعيلى وبيراميدز فى الدورى الممتاز والقنوات الناقلة

القاهرة - سامية سيد - يبحث الكثير من عشاق الدوري المصري عن موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي، حيث يلتقى فريق بيراميدز نظيره الإسماعيلي فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، فى مباراة مؤجلة من الجولة 24 للدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة الأهرام ضد الإسماعيلي في الدوري المصريموعد المباراة مقرر لها اليوم الثلاثاء 8 مايو 2023 باستاد ملعب 30 يونيو، وتنطلق المباراة في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، العاشرة مساء بتوقيت أبوظبي.





القنوات الناقلة لمباراة الأهرام ضد الإسماعيلي في الدوري المصريتنقل المباراة اليوم في الدوري المصري بين بيراميدز والإسماعيلي، على قناة أون تايم سبورت، الناقل الحصري للبطولة.

حقيقة تأجيل مباراة بيراميدز والإسماعيلى

كانت رابطة الأندية المحترفة رفضت طلب بيراميدز بتأجيل المباراة، وتضمنت أسباب رفض رابطة الأندية المحترفة التأجيل للقاء بيراميدز والاسماعيلي في الدوري الممتاز إلى المادة 109 من لائحة المسابقات والرغبة في عدم إرباك جدول المسابقة المحلية وتفادي تأجيل أي مباريات في قادم الأيام.

ترتيب الإسماعيلى وبيراميدز قبل المباراة