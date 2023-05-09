شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام بطل إثيوبيا فى لقاء افتتاح الكؤوس الأفريقية لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى مساء اليوم الثلاثاء، فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره كيركوس الإثيوبي فى لقاء افتتاح بطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى ينظمها الفريق الأحمر بفرع النادى بالجزيرة.

ويسبق اللقاء مواسم حفل افتتاح البطولة على صالة الملك عبد الله الفيصل، بحضور منصور أريمو رئيس الاتحاد الأفريقى، ومحمد الأمين رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد المصرى، ومسئولى النادى الأهلى.

وجاءت مجموعات البطولة كالتالى :

المجموعة الأولى: الزمالك المصري، ريد ستار بطل كوت ديفوار، فانز الكاميروني، وداد سمارة المغربي، جيه آس كيه الكونجولي.

المجموعة الثانية: الأهلي المصري، سبورتنج المصري، الرجاء المغربي، كيركوس الإثيوبي، فاب الكاميروني.