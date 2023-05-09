شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وبروكسى اليوم الثلاثاء 9-5-2023 فى كأس مصر والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك بقيادة الكولومبي أوسوريو اليوم، الثلاثاء، مواجهة جديدة مع بروكسى فى دور الـ"32" لبطولة كأس مصر. وكان أوسوريو قد قرر تصعيد الثنائي أحمد محمود وأحمد عبد الرحيم إيشو لاعبى فريق 2003، وشارك أحمد محمود الظهير الأيمن وإيشو الجناح الهجومي، فى التدريبات أمس، وفقا لقرار الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وشهدت تدريبات الزمالك خلال الفترة الأخيرة مشاركة أكثر من لاعب من فريق 2003 أمثال عبد الله محمد ومحيى جمعة .





موعد مباراة الزمالك وبروكسى بكأس مصر

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بروكسى، المقرر لها السادسة مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور الـ "32" لبطولة كأس مصر.





القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبروكسى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبروكسى فى كأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.