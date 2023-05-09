شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف تطورات تأهيل أكرم توفيق وموعد مشاركة متولى فى التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، إن أكرم توفيق، لاعب وسط الفريق، يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي، وإنه يحرز تقدمًا ملحوظًاوفقًا للجدول الزمني المحدد له من الطبيب الذي أجرى له جراحة الرباط الصليبي للركبة.

وأضاف طبيب الفريق، إن أكرم توفيق خضع لجلسة علاج طبيعي، وأدى تدريبات الجري حول الملعب وجلسة تأهيل في «الجيم».

من جانبه، حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي على عقد جلسة سريعة مع أكرم توفيق للاطمئنان عليه وعلى برنامج التأهيل الذي يخضع له حالياً للتعافي من جراحة الرباط الصليبي التى أجراها قبل عدة أشهر.

وتحدث كولر مع أكرم توفيق، وطالبه بالتمهّل جيداً في البرنامج التأهيلي الذي يخضع له حتى يعود قوياً للتدريبات الجماعية، موضحاً له ثقة الجهاز الفني في عودته بشكل قوي باعتباره أحد أهم لاعبي الفريق.

كما تحدث أبو عبلة عن حالة محمود متولي، مدافع الفريق، قائلاً: اللاعب خاض اليوم مرانًا استشفائيًّا في «الجيم»، على هامش المران الجماعي للفريق، وحالته الصحية جيدة، وسوف يبدأ الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق بداية من اليوم.

واستأنف الأهلي تدريباته، أمس الإثنين، بعد راحة حصل عليها لمدة 48 ساعة عقب العودة من الإمارات صباح السبت والفوز بالسوبر المصري على حساب بيراميدز.

وبدأ السويسري مارسيل كولر المران بمحاضرة فنية مع اللاعبين تحدث معهم خلالها عن ضرورة إنهاء أفراح التتويج بالسوبر والتركيز فقط في مباراتي الترجي، وطالبهم بالاستعداد الذهني والفني لمباراة الجمعة المقبل من أجل تحقيق نتيجة جيدة فيها لتسهيل مهمة الفريق في مباراة العودة بالقاهرة يوم 19 مايو الجاري باستاد القاهرة في العاشرة مساءً.

وتطير بعثة الأهلي عصر اليوم، الثلاثاء، على متن طائرة خاصة لمواجهة الترجي في دوري الأبطال، ويترأس البعثة محمد الدماطي عضو المجلس.