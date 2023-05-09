شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مجدى حكما لمباراة بيراميدز والإسماعيلى بالدورى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اختارت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، الحكم الدولى طارق مجدى لإدارة مباراة بيراميدز والإسماعيلى، ضمن منافسات الجولة الـ24 من عمر الدورى، والتى تقام فى السابعة مساء الغد على استاد الدفاع الجوى، بينما اختارت الحكم محمد نهاد لتقنية الفيديو.

وقرر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي بيراميدز، استبعاد إبراهيم عادل، لاعب وسط الفريق، من القائمة التي تخوض مباراة الإسماعيلي في الدوري الممتاز.

ويلتقي بيراميدز مع الإسماعيلي في السابعة من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي، في إطار لقاءات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشعر اللاعب بآلام في العضلة الخلفية بعد الانتهاء من المران الأخير بملعب الدفاع الجوي، وبعد العرض على الجهاز الطبي بقيادة الدكتور مصطفى المنيري بالتنسيق مع المدير الفني تقرر استبعاده.

وقرر المدرب ضم عبد الله مجدي بدلا من إبراهيم عادل في قائمة المباراة.