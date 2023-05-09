شكرا لقرائتكم خبر عن كأس مصر.. نتائج مباريات اليوم فى دور الـ32 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أقيمت اليوم الإثنين 8 / 5 / 2023، 4 مباريات ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2022- 2023، ولم تشهد المواجهات أى مفاجآت وجاءت النتائج كالتالى:

كأس مصر.. المقاولون يهزم 4-0 الحمام ويتأهل لدور الـ16

فاز فريق المقاولون العرب على نظيره الحمام بنتيجة 4/0، فى إطار دور الـ32 من مسابقة كأس مصر للموسم المحلى 2022/2023، ليتأهل إلى دور الـ16.

كأس مصر.. المصرى يفوز على بترول أسيوط بثلاثية ويتأهل لدور الـ16

حقق فريق المصرى البورسعيدى فوزا مهما على فريق بترول أسيوط بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما على استاد برج العرب، فى إطار منافسات دور الـ32 فى بطولة كأس مصر.

إنبي يهزم لافيينا بثلاثية ويتأهل لدور الـ 16 فى كأس مصر