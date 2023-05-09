7 أخبار رياضية لا تفوتك

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين العديد من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها تجدد إصابة أحمد فتوح وعمرو السيسى فى الزمالك، واستبعاد ابراهيم عادل ورمضان صبحى من قائمة بيراميدز أمام الاسماعيلى.

باتشيكو يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الإسماعيلى.. وغياب رمضان صبحى

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة الفريق التي تخوض مباراة الإسماعيلي في الدوري الممتاز، ويلتقي بيراميدز مع الإسماعيلي في السابعة من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي، في إطار لقاءات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلى يخوض أول مران له استعدادا للترجى بتونس.. محاضرة من كولر وفقرة للحراس

بدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم، الاستعداد لمباراة الترجي المقرر لها العاشرة من مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، باستاد رادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. يدرس محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، اتخاذ قرار اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجارى، خاصة أنه أصبح يبلغ من العمر 38 عامًا، فهو من مواليد 1 يوليو 1985. عاد أحمد فتوح، الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لخوض التدريبات التأهيلية الخاصة، بعدما تجددت إصابته التى كان يعانى منها الفترة الماضية فى العضلة الخلفية.