شكرا لقرائتكم خبر عن كأس مصر.. المقاولون يهزم الحمام 4-0 ويتأهل لدور الـ16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق المقاولون العرب على نظيره الحمام بنتيجة 4/0، فى إطار دور الـ32 من مسابقة كأس مصر للموسم المحلى 2022/2023، ليتأهل إلى دور الـ16.

انتهى الشوط الأول لصالح المقاولون العرب بنتيجة 2/0، حيث سجل هدف المقاولون الأول النيجيري جون أوكلي بالدقيقة 19 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء، بينما أحرز الهدف الثانى عمر سافيولا فى الدقيقة 40.

ونجح الحبيب أحمد حسن فى إحراز الهدف الثالث للمقاولون فى الدقيقة 88 من عمر الشوط الثانى بعد نزوله كبديل فى الشوط الثانى، ليعزز محمد سالم النتيجة ويحرز الهدف الرابع فى الدقيقة 91 .

بدأ المقاولون اللقاء بتشكيل كالتالي:

محمود أبو السعود في حراسة المرمى، أحمد علاء، فاروقا نور الدين، جوزيف أوشايا، عمر فايد، أحمد عاطف قطة، أحمد فوزي، محمد مجلي، عمر سافيولا، فادي فريد، جون أوكلي.

بينما جاء تشكيل فريق الحمام كالتالي:

محمود حربي في حراسة المرمى، ابراهيم الفيل، إسلام واصل، زيدان إسماعيل، أحمد مكاوي، عموري، محمد فايز، محمد ديابي، محمد مبروك، علي الحسيني، وعبد الله سرور.

ونجح المقاولون العرب فى تحقيق فوز تأخر منذ 75 يوماً، وبالتحديد فى 22 فبراير الماضي عندما تغلب ذئاب الجبل على غزل المحلة بثلاثية نظيفة في الدوري، ومنذ تلك المباراة خاض المقاولون 11 لقاء في مختلف المسابقات لم يذق خلالها طعم الانتصار.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 37 نقطة بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز المقاولون العرب في 8 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر.