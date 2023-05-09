شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يكلف معاونيه بالكشف عن مواهب دورى القسم الثانى للمنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع البرازيلي روجيريو ميكالى، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، خطة للتنقيب والتفتيش عن المواهب في دورى القسم الثاني ومنحهم الفرصة في معسكرات المنتخب المقبلة.

ويسعى ميكالى لاختيار عدد من اللاعبين الشبان لتمثيل المنتخب الأولمبي في الفترة المقبلة، خاصة أن هناك تحديات كبيرة تواجه هذا المنتخب وعلى رأسها عدم مشاركة معظم لاعبى الدورى الممتاز مع أنديتهم.

وبدأ الجهاز المعاون للبرازيلي ميكالى في تنفيذ خطة الكشف عن هذه المواهب، حيث تم توزيع الجهاز على مباريات القسم الثاني، وبالفعل حضر وائل جمعة مدرب المنتخب مباراة السكة الحديد والنصر القاهري مواليد 2001 مؤخرًا.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 عن وقوع منتخب مصر الأولمبى فى المجموعة الثانية مع منتخبات مالي والجابون والنيجر.

ويصعد من كل مجموعة الأول والثانى يلعبان بنظام المقص لتحديد أول ثلاثة منتخبات للتأهل مباشرة إلى الأولمبياد، ويلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

ولم يكن صعود المنتخب الأولمبي إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقيا تحت 23 سنة صدفة أو ضربة حظ، خاصة أن التصفيات الأفريقية كانت قوية وساخنة وقد شهدت خروج منتخبات كبري مثل: السنغال والكاميرون ونيجيريا والجزائر وتونس وجنوب أفريقيا وبوركينافاسو، وتأهل للبطولة الأفريقية مع مصر كل من : المغرب البلد المستضيف والكونغو برازافيل وغينيا وغانا ومالى والجابون والنيجر.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية، رفقة منتخبات المغرب البلد المستضيف، والكونغو برازافيل، وغينيا وغانا ومالي والجابون والنيجر، وودعت منتخبات كبرى مثل السنغال والكاميرون ونيجيريا والجزائر وتونس وجنوب افريقيا وبوركينافاسو.