شكرا لقرائتكم خبر عن كأس مصر.. المصرى يفوز على بترول أسيوط بثلاثية ويتأهل لدور الـ16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق المصرى البورسعيدى فوزا مهما على فريق بترول أسيوط بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما على استاد برج العرب، فى إطار منافسات دور الـ32 فى بطولة كأس مصر.

تقدم مراد صبري مبكرا لفريق بترول أسيوط فى الدقيقة 4، بعدما استغل رمية تماس طويلة، ليلعبها برأسه لتصل لمراد صبرى الذي يضعه برأسه داخل شباك عصام ثروت، فى مفاجأة مبكرة للفريق البورسعيدى.

ونجح إسلام عطية فى إدراك التعادل للمصرى فى الدقيقة 34، مستغلا عرضية متقنة من رجب عمران الذى نفذ ركنية بشكل متقنة ليضعها إسلام عطية فى شباك البترول.

وسجل رجب عمران الهدف الثانى للمصرى فى الدقيقة 38 بعدما استغل هجمة مرتدة ليسددها سهلة ولكن محمد رمضان حارس بترول أسيوط فشل فى التعامل معها، وأضاف رجب عمران الهدف الثالث فى الدقيقة 89 بعد مراوغة مدافع البترول وسدد كرة يسارية تسكن الشباك لينهى المباراة لصالح المصرى.

بهذه النتيجة تأهل فريق المصرى البورسعيدى إلى دور الـ16 لكأس مصر فى أول مباراة يقودها فنيا ميمى عبد الرازق، لينتظر الفائز من مواجهة حرس الحدود وغزل المحلة فى دور الـ32.

وبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الظهر: كريم العراقي ، عمرو موسى ، عماد بو بكر ، عمرو سعداوي

خط الوسط: ايزي ايمكا ، اسلام عطية، حسن علي ، رجب عمران ، جريندو .

الهجوم: عبده يحيى.