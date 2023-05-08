الجزائريون يهيمنون على قائمة أفضل اللاعبين العرب في أوروبا

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وتشهد الدوريات الأوروبية الكبرى حضور كثير من اللاعبين العرب المميزين، ولا سيما من الجزائر والمغرب وتونس ومصر، غير أن اللاعبين الجزائريين استأثروا بـ6 من أصل 10 مراكز في القائمة التي أعدها موقع «سوفا سكور» .
الموقع الإحصائي أعد قائمة بأفضل 10 لاعبين عرب في الدوريات الأوروبية الكبرى خلال الموسم الحالي، إذ جاء الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، في الصدارة، يليه مواطنه نبيل بن طالب ديلور، لاعب آنجيه الفرنسي، ثم إسماعيل بن ناصر لاعب ميلان الإيطالي.
وفي المركز الرابع جاء التونسي إلياس السخيري لاعب كولن الألماني، يليه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والمغربي حمزة الساخي لاعب أوكسير الفرنسي، ثم في المركز السابع الجزائري هشام بوداوي لاعب نيس الفرنسي، ويليه مواطنه رامي بنسبعيني لاعب بورسيا مونشنغلادباخ الألماني، ثم الجزائري ميتشل فايزر، لاعب فيردر بريمن الألماني، وفي المركز العاشر المغربي يونس عبد الحميد مدافع ستاد ريمس الفرنسي.
قائمة أفضل اللاعبين العرب في الدوريات الأوروبية:
- الجزائري رياض محرز - حصل على تقييم 7.23
- الجزائري نبيل بن طالب - حصل على تقييم 7.21
- الجزائري إسماعيل بن ناصر - حصل على تقييم 7.20
- التونسي إلياس السخيري - حصل على تقييم 7.16
- المصري محمد صلاح - حصل على تقييم 7.15
- المغربي حمزة الساخي - حصل على تقييم 7.12
- الجزائري هشام بوداوي - حصل على تقييم 7.08
- الجزائري رامي بنسبعيني - حصل على تقييم 7.07
- الجزائري ميتشل فايزر - حصل على تقييم 7.05
- المغربي يونس عبد الحميد - حصل على تقييم 7.04
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