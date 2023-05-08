شكرا لقرائتكم خبر فودين: أمام مانشستر سيتي فرصة للثأر من ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد لاعب مانشستر سيتي فيل فودين، أنه استمتع حقا باللعب في سانتياغو برنابيو العام الماضي، مضيفا أن تجربة مواجهة ريال مدريد على أرضه جميلة للغاية، مشيرا إلى أنه يتوجب الإيمان بقدراتهم لتحقيق الفوز والثأر من هزيمة الموسم الماضي.

وتذكر فودين الذي يلعب بديلا هذا الموسم في مانشستر سيتي، مواجهة نصف النهائي بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا العام الماضي، حينما حقق الريال «ريمونتادا» في الوقت المحتسب بدلا من الضائع في لقاء الإياب، بفضل هدفين سجلهما البرازيلي رودريغو غوس، فيما سجل كريم بنزيما هدف التأهل من ركلة جزاء في الوقت الإضافي، ليحسم الفريق الإسباني الفوز في مباراتي الذهاب والعودة بنتيجة إجمالية 6-5.

وقال المهاجم الإنجليزي (22 عاما): «أعتقد أن أمامنا فرصة عظيمة، لذلك علينا أن نكون إيجابيين. علينا أن نؤمن بأنفسنا. لقد وصلنا بالفعل إلى النهائي من قبل، ثم أثبتنا أن بوسعنا الوصول إلى هذه الأدوار».

وأضاف: «رغم خسارتنا، فقد أحببت مواجهة ريال مدريد على أرضه. الأجواء واللعب على ملعب كذلك، استمتعت بكل لحظة، حتى لو لم تسر المباراة بالطريقة التي أردناها».

يذكر أن ريال مدريد يستضيف نظيره مانشستر سيتي عند الـ10 مساء اليوم، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-23.