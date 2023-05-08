النجم الأرجنتيني ميسي يوافق على عرض الهلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد برنامج «التشيرنغيتو» الإسباني أن نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وافق على الانتقال إلى نادي الهلال السعودي، مقابل الحصول على راتب سنوي قدره 300 مليون يورو، ليكون اللاعب الأعلى أجرا في العالم، ولن يعود «ليو» إلى ناديه السابق برشلونة

وأوضح البرنامج الشهير عبر حسابه على موقع «تويتر»، أن برشلونة لم يتقدم حتى الآن بعرض رسمي إلى ميسي، مضيفا بأن النجم الأرجنتيني سيلعب مع الهلال في الموسم المقبل، رفقة زميله السابق في «البارسا»، متوسط الميدان الإسباني سيرخيو بوسكيتس، ويمكن أن يرافقهما أيضا الظهير الأيسر الإسباني جوردي ألبا.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن ميسي عقد اجتماعا مع رئيس الهلال، فهد بن نافل، في العاصمة الفرنسية باريس، قبل نهاية رمضان الماضي، ودار خلال الاجتماع نقاش حول العرض الهلالي للتعاقد مع اللاعب، والشروط التي وضعها النجم الأرجنتيني حتى يوافق على اللعب ببطولة الدوري السعودي.

وكان ميسي، صاحب الـ35 عاما، قد عوقب أخيرا من إدارة باريس سان جيرمان بالحرمان من اللعب لأسبوعين، والخصم من راتبه، على خلفية سفره دون موافقة ناديه إلى السعودية، لجولة الترويج للسياحة برفقة أفراد عائلته، دون أخذ موافقة ناديه على ذلك.

ورغم اعتذاره، خرج اللاعب بالفعل من قائمة فريقه التي فازت (1-3) على تروا، أمس الأول، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وأصبح بقاء النجم الأرجنتيني مع الفريق الباريسي لموسم إضافي حتى 2024 في غاية الصعوبة، وتقول جميع المؤشرات إلى أنه سيرحل عن مع نهاية عقده في يونيو المقبل.