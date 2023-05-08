الفيحاء ينشد الأمان من بوابة الفتح

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وتعد المباراة مهمة بشكل كبير لفريق الفيحاء القريب من مناطق الخطر، إذ يحتل المركز الـ12 بـ25 نقطة وبفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الـ15 فريق العدالة.
ولهذا يسعى الفيحاء للفوز لتأمين وجوده في الموسم القادم بين فرق دوري روشن، ولكن ضيفه يعد من الفرق الصعبة، إذ يحتل الفتح المركز السادس بـ39 نقطة، ويتنافس مع التعاون على الوجود في المركز الخامس، فيما يتأخر عن التعاون بفارق نقطة فقط.
في لقاء الذهاب نجح الفيحاء في الفوز بهدفين نظيفين، لكن نتائج مواجهاتهما في دوري المحترفين تعد متقاربة جدا، إذ تقابلا في 9 مباريات، فاز الفتح في 4، وفاز الفيحاء في 3، وحضر التعادل مرتين.
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