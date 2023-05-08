شكرا لقرائتكم خبر عن كأس مصر.. المصرى يتقدم على بترول أسيوط 2/ 1 فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حول المصرى البورسعيدى تأخره بهدف أمام بترول أسيوط لفوز بهدفين فى الشوط الأول، فى المباراة المقامة حاليًا بينهما على استاد برج العرب، فى إطار منافسات دور الـ32 فى بطولة كأس مصر.

تقدم مراد صبري مبكرًا لفريق بترول أسيوط فى الدقيقة 4 بعدما استغل رمية تماس طويلة، ليلعبها برأسه لتصل لمراد صبرى الذي يضعه برأسه داخل شباك عصام ثروت، فى مفاجأة مبكرة للفريق البورسعيدى.

ونجح إسلام عطية فى إدراك التعادل للمصرى فى الدقيقة 34، مستغلا عرضية متقنة من رجب عمران الذى نفذ ركنية بشكل متقنة ليضعها إسلام عطية فى شباك البترول.

وسجل رجب عمران الهدف الثانى للمصرى فى الدقيقة 38 بعدما استغل هجمة مرتدة ليسددها سهلة ولكن محمد رمضان حارس بترول أسيوط فشل فى التعامل معها، يتقدم المصرى بهدفين مقابل هدف.

جدير بالذكر أن حسن على تعرض للإصابة ليغادر المباراة فى الدقيقة 10 ويحل أحمد شداد بدلا منه، فى تغيير مبكر لميمى عبد الرازق.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الظهر: كريم العراقي ، عمرو موسى ، عماد بو بكر ، عمرو سعداوي

خط الوسط: ايزي ايمكا ، اسلام عطية، حسن علي ، رجب عمران ، جريندو .

الهجوم: عبده يحيى.

ويخوض ميمي عبد الرازق، المدير الفني الجديد للنادي المصري، المهمة الأولى له مع الفريق البورسعيدي، بعدما تم تعيينه مدرباً للفريق، خلفا لحسام حسن مدرب المصري السابق والذي تمت إقالته قبل أيام.

خلال مسيرته التدريبية تولى ميمي عبد الرازق مهمة تدريب فريقين فقط، حيث شغل منصب المدير الفني لفريقي، سموحة والمصري، وقاد عبد الرازق 37 مباراة من مقعد المدير الفني، حصد خلالهم 13 انتصار، وتعادل في 16 لقاء، وخسر 8 مواجهات.