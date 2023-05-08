شكرا لقرائتكم خبر عن كأس مصر بلا مفاجآت ودور الـ32 يطيح بأندية القسم الثانى والثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت بعض المباريات فى دور الـ32 من بطولة كأس مصر لكرة القدم، عن تأهل فرق الدورى الممتاز والإطاحة بأندية القسم الثانى والثالث دون وجود أى مفاجآت حتى الآن والتى من المتوقع مواصلة النتائج على نفس الحال.

كأس مصر بلا مفاجآت

وشهدت 4 مباريات فى دور الـ32 والتى كان طرفها أحد أندية القسم الثانى والثالث عن تفوق الكبار والإطاحة بالأندية التى تلعب فى المظاليم، رغم أن بعض هذه الأندية شكلت خطورة على أندية الممتاز.

نجح فريق سموحة فى الإطاح بفريق ألو إيجيبت من كأس مصر بعد تحويل تأخره بهدف لفوز بهدفين فى مباراة شهدت ندية كبيرة من ألو إيجيبت ولكن خبرة الفريق السكندرى أنهت مغامرة أحد أندية الدرجة الثالثة الذى نجح فى التأهل للممتاز ب.

وأمطر فريق سيراميكا شباك دكرنس بخماسية نظيفة فى مباراة كانت من طرف واحد، بعدما فضل حسام عبد العال مدرب دكرنس اللعب بالبدلاء وإراحة لاعبيه من أجل المنافسة على بطاقة التأهل للدورى الموسم المقبل.

واستمر الحال اليوم الإثنين، بعدما حقق إنبى انتصارا كبيرا على فريق لافيينا متصدر مجموعة الصعيد بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى تسيدها الفريق البترولى دون أى مشاكل تذكر من فريق لافيينا الذى حاول ولكن انتهت مغامرته اليوم.

بينما أحبط فريق البنك الأهلى مفاجأة شبان المسلمين بقنا بعدما نجح فى تحقيق فوز صعب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى مباراة كادت تشهد أولى المفاجآت ولكن خبرة لاعبى البنك الأهلى حسمت اللقاء.

وتُقام اليوم مباراتان أيضا طرفاهما من القسم الثانى، حيث يلعب المصرى مع بترول أسيوط، فيما يواجه المقاولون العرب فريق الحمام المطروحى.