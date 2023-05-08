شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 8 / 5 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين العديد من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها تجدد إصابة أحمد فتوح وعمرو السيسى فى الزمالك، وبدء استعدادات الأهلى لمباراة الترجى التونسى بدورى الأبطال الجمعة المقبل.

الأهلى يخوض أول مران له استعدادا للترجى بتونس.. محاضرة من كولر وفقرة للحراس

بدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم، الاستعداد لمباراة الترجي المقرر لها العاشرة من مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، باستاد رادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. يدرس محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، اتخاذ قرار اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجارى، خاصة أنه أصبح يبلغ من العمر 38 عامًا، فهو من مواليد 1 يوليو 1985. عاد أحمد فتوح، الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لخوض التدريبات التأهيلية الخاصة، بعدما تجددت إصابته التى كان يعانى منها الفترة الماضية فى العضلة الخلفية.

منتخب الشاطئية يكرر فوزه على السعودية ودياً بخمسة أهداف مقابل هدفين

حقق منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى، فوزا على نظيره السعودى فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما اليوم في ينبع بخمسة أهداف مقابل هدفين، أحرز الأهداف كلاً من حسان محمد وأحمد ايشا وإسماعيل بهجت ومصطفى صاصا .

20 لاعباً فى قائمة الاتحاد لمواجهة السكة الحديد بكأس مصر

استقر زوران المدير الفني لفريق الاتحاد على قائمة الفريق التى ستخوض مواجهة السكة الحديد ضمن منافسات دور ال32 لبطولة كأس مصر والمقرر إقامتها غدا الثلاثاء باستاد الإسكندرية. يفاضل البرازيلي روجيريو ميكالى، المدير الفني للمنتخب الأولمبى، بين القاهرة والإسكندرية لإقامة معسكر الفراعنة قبل السفر للمغرب للمشاركة فى بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمقرر انطلاقها 24 يونيو المقبل. يضع مسئولو النادي الأهلي، خلال الساعات الحالية، اللمسات النهائية على رحلة الفريق المرتقبة لتونس لمواجهة الترجى فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

آخر كلام.. مباراة بيراميدز والإسماعيلى فى موعدها ولا نية للتأجيل

أكد مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، إقامة مباراة بيراميدز والإسماعيلي غدا الثلاثاء فى موعدها المحدد مسبقاً، ولا نية للتأجيل لانتظام المسابقة.

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة الفريق التي تخوض مباراة الإسماعيلي في الدوري الممتاز،

البنك الأهلى يهزم شبان قنا 3 / 2 ويتأهل لدور الـ16 لكأس مصر