شكرا لقرائتكم خبر عن فاب الكاميرونى يعتذر عن المشاركة فى الكؤوس الأفريقية لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد منذ قليل الاجتماع الفنى لبطولة كأس الكئوس الأفريقية لكرة اليد المقرر انطلاقها غدًا الثلاثاء بالنادى الأهلى بحضور ممثلى الأندية المشاركة، حيث يشارك من مصر الأهلى والزمالك وسبورتنج.

وشهد الإجتماع الفنى الإعلان عن اعتذار فاب الكاميرونى عن المشاركة والذى كان متواجدًا فى مجموعة الأهلى مع سبورتنج.

يلتقى مساء غدٍ الثلاثاء، فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره كيركوس الإثيوبي فى لقاء إفتتاح بطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى ينظمها الفريق الأحمر بفرع النادى بالجزيرة .

و يسبق اللقاء مواسم حفل إفتتاح البطولة على صالة الملك عبد الله الفيصل بحضور منصور أريمو رئيس الإتحاد الأفريقى و محمد الأمين رئيس اللجنة المؤقتة للإتحاد المصرى و مسئولو النادى الأهلى .

وجاءت مجموعات البطولة كالتالى :

المجموعة الأولى: الزمالك المصري، ريد ستار بطل كوت ديفوار، فانز الكاميروني، وداد سمارة المغربي، جيه آس كيه الكونجولي.

المجموعة الثانية: الأهلي المصري، سبورتنج المصري، الرجاء المغربي، كيركوس الإثيوبي.