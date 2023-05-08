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باتشيكو يستبعد إبراهيم عادل من مواجهة بيراميدز أمام الإسماعيلى

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القاهرة - سامية سيد - قرر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز استبعاد إبراهيم عادل لاعب وسط الفريق من القائمة التي تخوض مباراة الإسماعيلي في الدوري الممتاز.

 

ويلتقي بيراميدز مع الإسماعيلي في السابعة من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي، في إطار لقاءات بطولة الممتاز.

 

وشعر اللاعب بآلام في العضلة الخلفية بعد الانتهاء من المران الأخير بملعب الدفاع الجوي، وبعد العرض على الجهاز الطبي بقيادة الدكتور مصطفى المنيري بالتنسيق مع المدير الفني تقرر استبعاده.

 

وقرر المدرب ضم عبد الله مجدي بدلا من إبراهيم عادل في قائمة المباراة.

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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