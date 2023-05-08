إيفرتون يحبط برايتون ويغادر المركز قبل الأخير وفولهام يزيد معاناة ليستر سيتي

المنامة - ياسر ابراهيم - أحبط إيفرتون مساعي برايتون لاحتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بفوز مستحق جعله يغادر المركز قبل الأخير.



وانتصر إيفرتون على مضيفه برايتون 5-1 اليوم الإثنين ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.



وافتتح المالي دوكوري الستجيل بعد 34 ثانية فقط قبل أن يضيف بنفسه الهدف الثاني من هجمة مرتدة (29)، ومن ثم أتى الهدف الثالث بخطأ من حارس برايتون ستيلي (35).



وعزّز ماكنيل تقدم برايتون في الشوط الثاني (76) قبل أن يسجل الأرجنتيني أليستر الهدف الشرفي لأصحاب الأرض.



واختتم ماكنيل خماسية فريقه في الوقت بدل الضائع 90+6 ليرفع إيفرتون رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس عشر مؤقتاً، فيما توقف رصيد برايتون عند 55 نقطة في المركز السابع.



معاناة ليستر سيتي مستمرة

وفي مباراة حقق فولهام فوزاً كبيراً على ضيفه ليستر سيتي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.



عشر دقائق انتظرها أصحاب الأرض لافتتاح النتيجة عن طريق ويليان من ركلة حرة، وبعدها بثماني دقائق أضاف البرازيلي الآخر كارلوس فينسيوس الهدف الثاني لفولهام.



وقبل نهاية الشوط الأول بقليل سجل الاسكتلندي توم كيرني ثالث أهداف فريقه من تسديدة داخل منطقة الجزاء، وعاد ذات اللاعب ليعزز تقدم فريقه بالهدف الرابع عند الدقيقة الحادية والخمسين.



وقلص هارفي بارنس النتيجة لليستر في الدقيقة التاسعة والخمسين.



مهرجان أهداف فولهم تواصل ليسجل ويليان هدف الشخصي الثاني والخامس لفريقه في الدقيقة السبعين من تسديدة جميلة معاقباً فاردي الذي أهدر فرصة التسجيل من ركلة جزاء (66).



واحتسب الحكم ركلة جزاء أخرى لفريق ليستر سيتي سجل منها جيمس ماديسون هدف فريقه الثاني في الدقيقة الحادية والثمانين، وأضاف بارنس هدف فريقه ليستر الثالث بعد خطأ مشترك بين الدفاع وحارس مرمى.



ورفع فولهام رصيده إلى 48 نقطة في المركز العاشر بينما توقف رصيد ليستر عند 30 نقطة ليبقى مهدداً بالهبوط.



(بي إن سبورت)