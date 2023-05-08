شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل المقاولون العرب والحمام في مباراتهما بدور الـ 32 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة الحمام في دور الـ32 بكأس مصر.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:

محمود أبو السعود في حراسة المرمى، أحمد علاء، فاروقا نور الدين، جوزيف أوشايا، عمر فايد، أحمد عاطف قطة، أحمد فوزي، محمد مجلي، عمر سافيولا، فادي فريد، جون أوكلي.

بينما جاء تشكيل فريق الحمام كالتالي:

محمود حربي في حراسة المرمى، ابراهيم الفيل، إسلام واصل، زيدان إسماعيل، أحمد مكاوي، عموري، محمد فايز، محمد ديابي، محمد مبروك، علي الحسيني، وعبد الله سرور.

ويبحث المقاولون العرب عن فوز تأخر منذ 75 يوماً، وبالتحديد فى 22 فبراير الماضي عندما تغلب ذئاب الجبل على غزل المحلة بثلاثية نظيفة في الدوري، ومنذ تلك المباراة خاض المقاولون 11 لقاء في مختلف المسابقات لم يتذوق خلالهم طعم الانتصار.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 37 نقطة بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز المقاولون العرب في 8 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر.