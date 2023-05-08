شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولي يكتفي بجلسة فى "الجيم" على هامش مران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض محمود متولي مدافع الأهلي ، جلسة في الجيم على هامش مران اليوم ليغيب عن التدريبات الجماعية للفريق في بداية الاستعداد لمباراة الترجي المقرر لها العاشرة من مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، بإستاد رادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ولم يشارك متولي في تدريب الفريق الجماعي، وإكتفى بجلسة في الجيم تحت إشراف الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادى ضمن برنامج تأهيل اللاعب للعودة للتدريبات الجماعية بعد حالة الإغماءة التى تعرض لها في مباراة السوبر المصري الأخيرة .

في وقت سابق، قال الدكتور أحمد أبو عبلة أن محمود متولى لن يعود للتدريبات الجماعية إلا بعد تنفيذ البروتوكول العلاجى للإغماء، وقال أحمد أبو عبلة :محمود متولى أجرى أشعة مقطعية على المخ، وأثبتت سلامته، ولم نتخذ قرار عودته من الإمارات وركوب الطائرة إلا بعد التأكد من جاهزيته لتلك الخطوة".

وأضاف طبيب الأهلى، "متولى تحت الملاحظة الطبية وأطمئن عليه فى بيته هاتفياً، وهو سليم وحالته مطمئنة للغاية، وثبت أن الكرة التى اصطدمت برأسه قبل نهاية مباراة بيراميدز تسببت له فى إصابته بارتجاج فقد الوعى على إثره لمدة ثوانٍ".

وتابع، "متولى لن يعود لتدريبات الاهلى إلا بعد تنفيذ البروتوكول الطبي لحالات الإغماء وفقدان الوعى، وهى تتطلب مرور من أربعة إلى خمسة أيام قبل خوض أى مباراة، وسنحسم موقف سفره مع الأهلى لتونس مع مارسيل كولر مدرب الفريق".

من جانبه طمأن محمود متولي الجماهير على حالته الصحية بعد سقوطه على أرض الملعب، فى اللحظات الأخيرة من مباراة كأس السوبر المصري أمام بيراميدز، والتى انتهت بفوز الأهلي 1 - صفر، وتتويجه بالبطولة.

وأكد متولي أنه بخير وحالته الصحية جيدة، وأبدى سعادته البالغة بالتتويج بلقب كأس السوبر للمرة الـ13 في تاريخ النادي، وقال إن التتويج بالبطولة مستحق.

وبدأ الأهلي اليوم ،الأثنين، الاستعداد لمباراة الترجي حيث أستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد راحة حصل عليها لمدة 48 ساعة عقب العودة من الإمارات صباح السبت والفوز بالسوبر المصري على حساب بيراميدز.