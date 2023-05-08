البنك الأهلى يهزم شبان قنا 3 / 2 ويتأهل لدور الـ16 لكأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - حقق البنك الأهلى الفوز على شبان قنا 3 / 2 في المباراة المقامة بينهما باستاد القاهرة ضمن مباريات دور الـ32 لكأس مصر ليتأهل لدور الـ16 من البطولة.

تقدم عبد الرحمن أحمد لشبان قنا في الدقيقة 30، وتعادل موسى ديوارا للبنك الأهلى في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، وفى الشوط نجح البنك الأهلى في التقدم بالهدف الثانى عن طريق أحمد صادق لاعب شبان قنا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 55، وأضاف محمود قاعود الهدف الثالث للبنك الأهلى في الدقيقة 59، بينما احرز عبد الله هاشم الهدف الثانى لشبان قنا في الدقيقة 85 من ضربة جزاء

الشوط الأول

فاجئ لاعبو شبان قنا لاعبو البنك الأهلى بادائهم الجيد والقوى من الدقيقة الأولى واستطاعوا السيطرة على مجريات الأمور واضاعوا بعض الفرص السهلة ، في الوقت الذى لم تسنح إلا هجمات قليلة للبنك الأهلى والذى حاول الثنائى باسم مرسى وحسام أشرف ثنائى الهجوم من إحراز هدف التعادل إلا أنهم فشلوا بفضل الدفاع المحكم من لاعبو قنا ، إلا أنه ومن خطأ في التمركز في اللحظات الأخيرة من الشوط نجح ديوارا من إدراك هدف التعادل للبنك الأهلى ، اطلق بعدها حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابى .

الشوط الثانى

ظهر الدش البارد الذى حصل عليه لاعبو البنك الأهلى بين الشوطين داخل غرفة خلع الملابس من بابا فاسيليو المدير الفني للفريق ، وقام اللاعبون بامتلاك منطقة المناورات وشنوا العديد من الهجمات وظهر ذلك سريعا بإحراز هدف التقدم في الدقيقة 55 ، أتبعه الهدف الثالث في الدقيقة 59 عن طريق محمود قاعود

بعدها امتلك لاعبو البنك الأهلى المباراة تماما ودانت لهم السيطرة خاصة مع التغييرات التي أجراها بابا فاسيليو بإشراك بعض اللاعبين الأساسيين ، في المقابل قام لاعبو شبان قنا بصناعة بعض الهجمات المرتدة والتي من إحداها احرز الفريق الهدف الثانى في الخمس دقائق الأخيرة من ضربة جزاء احرزها عبد الله هاشم ، بعدها تمر الدقائق حتى اطلق حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية اللقاء بفوز البنك الأهلى وصعوده لدور الـ16 من البطولة .