شكرا لقرائتكم خبر عن 19 لاعبًا فى قائمة السكة الحديد استعدادًا لمواجهة الاتحاد بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أمير عزمي مجاهد المدير الفني لفريق السكة الحديد، على قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة الإتحاد السكندري في الدور الـ32 فى بطولة كأس مصر والمقرر إقامتها غدًا الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً باستاد الإسكندرية. وجاءت قائمة السكة الحديد على النحو التالى: وجاءت قائمة السكة الحديد على النحو التالى: حراسة المرمي:عبد الكافي رجب، وإبراهيم شعللها حراسة المرمي:عبد الكافي رجب، وإبراهيم شعللها خط الدفاع:محمد عضل ومصطفى عبد الوهاب والمتولى محمود ويوسف زكريا ويوسف محمود وبهاء مجدى خط الدفاع:محمد عضل ومصطفى عبد الوهاب والمتولى محمود ويوسف زكريا ويوسف محمود وبهاء مجدى خط الوسط:أمير حجازي وسيلا وإبراهيم عبد الخالق وأحمد ربيع وعبد الله بيكا ومحمود كشلط وطه النادى وأحمد لالا وبوجي خط الوسط:أمير حجازي وسيلا وإبراهيم عبد الخالق وأحمد ربيع وعبد الله بيكا ومحمود كشلط وطه النادى وأحمد لالا وبوجي خط الهجوم:أحمد شرويدة وعبد الله ناصر خط الهجوم:أحمد شرويدة وعبد الله ناصر ويحتل فريق السكة الحديد المركز الثانى فى ترتيب مجموعة القاهرة والقناة فى دورى القسم الثانى برصيد 48 نقطة من 24 مباراة ،حيث فاز فى 14 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 35 هدفا واستقبلت شباكهم 19 هدفا.

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