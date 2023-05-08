حرمان من الجماهير وسوء النتائج وإقالة محتملة.. الأزمات تحاصر الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

بات نادي الترجي الرياضي التونسي محاصرًا بالأزمات، قبل المواجهة المنتظرة أمام الأهلي، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الاهلي والترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة المقبل، على ملعب رادس.

وكشفت وسائل إعلامية أن نادي الترجي التونسي يشهد عددا من الأزمات قبل مواجهة الأهلي الحاسمة في دوري أبطال إفريقيا.

تراجع النتائج

تلقى الترجي الخسارة الثانية أمام الإفريقي، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد في إطار منافسات الدوري التونسي.

وتأتي خسارة الترجي أمام الإفريقي بعد سقوطه أمام الصفاقسي، في مباراة أقيمت يوم الأربعاء الماضي.

وخسر الترجي في 3 مباريات من آخر 4 مواجهات خاضها في الدوري التونسي، كما أنه تأهل على حساب شبيبة القبائل في ربع نهائي دوري الأبطال بشق الأنفس، وكاد يودع البطولة على ملعبه وأمام جماهيره، لولا إلغاء هدف سجله الفريق الجزائري بداعي التسلل بعد الرجوع للـ VAR.

إقالة محتملة

وفقا لموقع "القاهرة 24"، فإن هناك اتجاه داخل نادي الترجي التونسي، لإقالة الجهاز الفني للفريق بقيادة نبيل معلول، خاصة بعد الخسارة المفاجئة أمام الإفريقي، والذي جاء قبل مباراته الهامة أمام الأهلي.

وأفادت تقارير صحفية تونسية، بأن حمدي المؤدب رئيس الترجي التونسي، قد يعقد جلسة طارئة خلال الساعات المقبلة مع نبيل معلول للتوصل لصيغة اتفاق من أجل فسخ التعاقد بالتراضي، وسيكون هناك مفاضلة بين الرباعي خالد بن يحي أو إسكندر القصري أو حسان القابس أو معين الشعباني، وهو المدير الفني الحالي لفريق سيراميكا كليوباترا.

الحرمان من الجماهير

وقبيل الخسارة أمام الإفريقي، جاءت عقوبات كاف على الترجي التونسي بمثابة الصادمة، بالحرمان من حضور الجماهير في 4 مباريات مع تعليق تنفيذ العقوبة في مباراتين، وربطها بتكرار الواقعة خلال الـ 12 شهرًا المقبلة.

ومن المعروف عن فريق الترجي أنه يتسلح دائمًا بجمهوره، وهو ما يعطيه قوة إضافية مثله مثل الأندية الجماهيرية في شمال إفريقيا.

غيابات بالجملة

كما يعاني الترجي من عدة غيابات على مستوى جميع خطوطه قبل مواجهة الأهلي المرتقبة في نصف نهائي دوري الأبطال، حيث بات مهددًا بغياب 6 لاعبين أمام المارد الأحمر.

وتتباين أسباب غياب لاعبي الترجي أمام الأهلي، فهناك 4 لاعبين لن يتواجدوا بداعي الإصابة، وهم: حمدو الهوني وغيلان الشعلاني وهاني عمامو ورياض بن عياد.

كما أن معتز الزدام، لاعب الفريق التونسي، لن يتواجد بداعي الإيقاف، بالإضافة إلى زميله حسام دقدوق، الذي لن يتواجد لإيجابية عينة المنشطات الخاصة به.

وكان معز بن شريفية، حارس مرمى الترجي، قد تعرض لإصابة أثناء الإحماء قبل مواجهة الإفريقي، وقرر الجهاز الفني إراحته، ويخضع لفحوصات طبية قبل حسم موقفه من المشاركة أمام الأهلي.

جاهزية الأهلي

من ناحية أخرى، يدخل الأهلي مواجهة الترجي التونسي بمعنويات مرتفعة، بعد تتويجه بلقب كأس السوبر المصري على حساب بيراميدز، يوم الجمعة الماضي.