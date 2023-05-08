سيد مراد مراقبا للحكام فى مباراة الوداد المغربى وصن داونز بدورى الأبطال

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، المحاضر الافريقي والدولي، سيد مراد مراقبا لمباراة الوداد المغربي وصن داونز الجنوب افريقي في الدور قبل النهائي لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال، والتي ستقام يوم السبت القادم علي استاد محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء.

ويدير المباراة طاقم حكام دولي بقيادة الغاني دانيال لاريا، واختار الاتحاد الأفريقي المهندس مازن مرزوق منسقا عاما للمباراة والسيد محمد مجدي منسقا امنيا للمباراة والفائز من مجموع المبارتين سوف يلاقي الفائز من مباراتي الاهلي المصرى والترجي التونسي في نهائي البطولة.

من ناحية أخرى، كشفت تقارير صحفية تونسية اليوم، الاثنين، أن الترجي التونسي يعيش أصعب أوقاته فى الوقت الحالي، لمعاناته من إصابات وغيابات، وتراجع نتائج الفريق فى الدوري المحلي.

ويستضيف الترجي التونسي نظيره الأهلي فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الجمعة المقبل، على ملعب رادس، قبل أسبوع من موقعة العودة والإياب باستاد القاهرة.

وأكد صحيفة "presscities" التونسية، أن إدارة الترجي التونسي استقرت على الإطاحة بنبيل معلول مدرب الفريق، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الأداء الباهت الذي يظهر به الفريق تحت قيادته منذ بداية الموسم على المستوى المحلي، وذلك رغم قيادة التونسي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضافت الصحيفة التونسية، أن إدارة الترجي استقرت على بعض الأسماء المبدئية لتولي المهمة خلفًا لنبيل معلول، على أن يكون معين الشعباني مدرب سيراميكا أول الأسماء المطروحة من أجل إنقاذ مصير الفريق، وذلك بعد الأداء الاستثنائي الذي قدمه سيراميكا تحت قيادته على مستوى الموسم الجاري، كما يأتي الثلاثي خالد بن يحي، إسكندر القصري وحسان القابسي ضمن القائمة المرشحة.

وأشارت الصحيفة التونسية إلى أنه لا تزال الشكوك تحوم حول مصير نبيل معلول مدرب الترجي التونسي، مع تزايد الأنباء داخل تونس حول رحيله قبل لقاء الأهلي، المقرر له الجمعة المقبل، فى إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخسر الترجي أمس ديربي تونس أمام مضيفه الأفريقي بهدف دون رد ليتراجع الترجي التونسي للمركز الرابع فى البلاي أوف برصيد 11 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الأفريقي وصيف جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 14 نقطة.