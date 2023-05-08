شكرا لقرائتكم خبر عن هل مواجهة بروكسى تحسم مصير سامسون فى الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفنى لفريق الزمالك، على منح بعض البدلاء فرصة المشاركة بمواجهة بروكسى بكأس مصر، فى ظل رغبة المدير الفني فى منح الفرصة لجميع اللاعبين قبل الحكم عليهم بشكل نهائي.

ويعد البنيني سامسون أكينولا، مهاجم الزمالك، أول من سيحصل على فرصة المشاركة فى مواجهة بروكسى، لرغبة المدرب فى الوقوف على مستواه فى المبارايات الرسمية، ورغم عدم تقديم سامسون مستوى جيداً فى التدريبات، إلا أن أوسوريو يرغب فى الدفع باللاعب أساسيًا حتى يمنحه الفرصة الكاملة ليحدد مصيره المرحلة المقبلة.

وتعد مواجهة بروكسى هى الفرصة الأخيرة للمهاجم البنينى لإثبات نفسه أمام المدرب، حتى يضمن البقاء داخل القلعة البيضاء، ففى حالة عدم تقديم مستوى يقنع أوسوريو، سيكون مصيره الرحيل بنهاية الموسم.

سامسون أكينولا منذ أن انضم لنادى الزمالك، لم يقدم المستوى المطلوب، فى قيادة هجوم الفارس الأبيض، مما يقلل فرص بقاءه داخل القلعة البيضاء.

ويضع كارلوس أوسوريو المدير الفنى لفريق الزمالك، معظم اللاعبين تحت التقييم حتى يتمكن من تحديد مصيرهم فى نهاية الموسم، مع تحديد احتياجاته من التدعيمات.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة بروكسى فى السادسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ "32" لبطولة كأس مصر.