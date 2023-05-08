شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يكرر فوزه على السعودية ودياً بخمسة أهداف مقابل هدفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى، فوزا على نظيره السعودى فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما اليوم في ينبع بخمسة أهداف مقابل هدفين، أحرز الأهداف كلاً من حسان محمد وأحمد ايشا وإسماعيل بهجت ومصطفى صاصا .

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على السعودية فى مباراة الأمس، بخماسية أيضا، كما فاز على الإمارات قبل السفر مباشرة، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العرب.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من زيزو الصباح ومحمد السيد وابراهيم حسن ومصطفي سمير ومصطفى أحمد وحسان محمد ومصطفى صاصا وهيثم عاطف وأحمد إيشا وإسماعيل بهجت وعبدالرحمن الشافعى ومحمد عبدالنبى والحسينى طه .

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا، محمد فوزى مدرب حراس مرمى،الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، عباس حسانين المدلك ، واسلام شاكر مدير المهمات.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العرب التي ستقام في السعودية مايو المقبل عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية للبطولة.

وسيواجه الفراعنة منتخبات عمان وفلسطين والسودان.