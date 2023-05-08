شكرا لقرائتكم خبر عن أوفا يتقدم لإنبي بهدف نظيف فى مرمى لافيينا بالشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهي الشوط الأول من مباراة انبي ولافيينا بتقدم إنبي بهدف نظيف أحرزه أحمد أمين وفا في الدقيقة 44 من عمر المباراة المقامة باستاد بتروسبورت، فى إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر لكرة القدم.

فريق انبي كان الاكثر خطورة ووضح فارق الخبرة بين الفريقين ، وان كان فريق لافيينا ندا لمنافسه البترولي في معظم فترات الشوط الاول ، الا ان الكثافة الهجومية التي اعتمد عليها فريق انبي كانت هي الأكثر فاعلية من دفاع لافيينا في الشوط الاول.

واضاع فريق انبي اكثر من فرصة خطرة عن طريق مهاجميه اوفا ورفيق كابو ، الا ان دفاع لافيينا كان يقظا في معظم فترات الشوط الاول عدا كرتين الاولي احرزها لاعبو انبي هدفا في الدقيقة 33 ولكن الحكم الغاه بداعي التسلل ، والكرة الثانية هي كرة الهدف الثاني والتي جاءت عن طريق هجمة مرتدة في الدقيقة 44 ليحرز اوفا هدف التقدم وينتهي الشوط الاول بتقدم انبي بهدف نظيف.

بدأ فريق لافيينا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الغندور

الدفاع: محمد جبس، محمد مزيكا،طه الشيخ، علاء مارسيلو

الوسط: هشام نيمار، محمد عويس، محمد رمضان، أديدامولا، عبد الرحمن عبودة

الهجوم: رجب مارو

فيما جاء تشكيل فريق إنبى :

حراسة المرمى : عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع : محمد حامد - أحمد صبيحة - أحمد كالوشا

خط الوسط : أحمد عيد - محمد حمدي - مصطفى دويدار - أحمد العجوز - مودي ناصر

خط الهجوم: رفيق كابو - أحمد أمين أوفا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، رضا السيد وخالد رضا ومروان داود وعبد الرحمن عماد وإبراهيم جلال وسيف الخشاب وكريم الطيب و محمد عبد العاطي وأحمد نادر

ويحتل فريق لافيينا صدارة ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 53 نقطة، قبل 6 جولات من نهاية دورى القسم الثانى، متفوقا على فريق الجونة صاحب نفس الرصيد بالأهداف.

بينما يحتل فريق إنبى المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة جمعها من 26 مباراة فاز فى 9 مواجهات وتعادل فى 6 لقاءات بينما خسر 11 مباراة، وسجل لاعبوه 27 هدفاً بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 29 هدفا.