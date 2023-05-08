«هاتفه مغلق وزوجته لا تعلم عنه شيئاً» .. العثور على نجم هجوم إنبي بعد اختفائه 9 أيام

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن نادى إنبى العثور على إيريك تراورى لاعب الفريق بعد انقطاعه عن التدريبات عقب مباراة أسوان التى أقيمت 18 أبريل الماضى، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز وانتتهت بفوز الفريف البترولى بثنائية نظيفة.

وقال محمد إسماعيل، مدير الكرة بإنبى، فى تصريحات لإذاعة "أون سبورت"، "إيريك تراوري تواصل معنا وأبلغنا بوجوده فى مصر، وأنه ابتعد لرغبته فى الجلوس مع نفسه للراحة، وتقدمنا بشكوى لاتحاد الكرة لحفظ حقوق النادى".

وأضاف إسماعيل، "إنبي بدأ العودة للطريق الصحيح، وهناك اتجاه لتمديد عقد تامر مصطفى المدير الفني للاستمرار مع الفريق فى الموسم المقبل، والفريق يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين، وهدفنا صناعة مشروع ناجح مع تامر مصطفى".

واختتم مدير الكرة تصريحاته قائلا، "إدارة إنبي قررت عدم التخلي عن أى لاعب بالفريق فى الانتقالات الصيفية للحفاظ على استقرار الفريق فى الموسم المقبل".