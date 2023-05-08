«لم تكن تُنفذ في وقت سابق» .. الكومي: ما فعله الإتحاد أثار لغطًا وتسبب في غضب جماهير الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - قال إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، في تصريحات تليفزيونية إن الاتحاد ينفذ اللوائح، التي لم تكن تُنفذ في وقت سابق، ما أثار لغطًا وتسبب في غضب جماهير الزمالك.

وأشار الكومي في تصريحاته إلى طريقة التعامل مع عقوبتي إيقاف إمام عاشور، لاعب وسط الزمالك السابق، في الماضي، ومحمود عبدالمنعم "كهربا"، مهاجم الأهلي هذا الموسم.

وقال الكومي "نسير في طريق الإصلاح، نحن الآن ننفذ اللوائح التي لم تكن تُنفذ في وقت سابق، وهذا ما أثار غضب جماهير الزمالك".

وأوضح "جماهير الزمالك قارنت بين واقعتي إيقاف إمام عاشور وكهربا، لكني أؤكد أنه من حق لجنة التظلمات أن توقف العقوبة لحين الفصل فيها وفقًا للمادة 67، ولو كنا مسؤولين وقت عقوبة عاشور لنفذنا نفس الأمر".

وتابع الكومي "ما قاله محمد فضل عضو اللجنة المؤقتة السابقة لإدارة اتحاد الكرة بخصوص عدم قانونية عقوبة كهربا خطأ".