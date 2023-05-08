شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الشافى يدرس قرار الاعتزال بنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، اتخاذ قرار اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجارى، خاصة أنه أصبح يبلغ من العمر 38 عامًا، فهو من مواليد 1 يوليو 1985.

ويضع عبد الشافى قرار الاعتزال بنهاية الموسم محل دراسة فى الوقت الحالى، حيث يقوم اللاعب باستشارة بعض المقربين منه قبل اتخاذ القرار بشكل رسمى.

ويغيب محمد عبد الشافى عن المشاركة مع الزمالك فى الفترة الماضية، بسبب معاناته من الإصابة فى الركبة، أدت لغيابه عن المباريات والتدريبات الجماعية، ويخضع حاليا لجلسات علاجية على هامش التدريبات الجماعية.

ويؤدى محمد عبد الشافي جلسات علاجية بجانب التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، في ظل الإصابة التي يعاني منها.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة بروكسى فى السادسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ "32" لبطولة كأس مصر.