شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تواجه الروسية آنا بلينكوفا فى الدور الأول ببطولة روما المفتوحة للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقعت قرعة بطولة روما الإيطالية المفتوحة للتنس ذات 1000 نقطة، البطلة المصرية ميار شريف المصنفة رقم 43 عالميا، أمام الروسية آنا بلينكوفا، المصنفة رقم 73 عالميا، وذلك بالدور الأول "128".

وتخوض البطلة التونسية أنس جابر، المصنفة السابعة عالميا، البطولة بعد تعافيها من الإصابة، حيث تشارك بدءا من الدور الثاني "64" أمام الفائزة من مواجهة الإسبانية باولا بادوسا المصنفة رقم 35 عالميا ولاعبة صاعدة من التصفيات.

وتقام البطولة خلال الفترة من 8 إلى21 من شهر مايو الجاري.