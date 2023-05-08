ميكالى يفاضل بين القاهرة والإسكندرية لمعسكر المنتخب قبل السفر للمغرب

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القاهرة - سامية سيد - يفاضل البرازيلي روجيريو ميكالى، المدير الفني للمنتخب الأولمبى، بين القاهرة والإسكندرية لإقامة معسكر الفراعنة قبل السفر للمغرب للمشاركة فى بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمقرر انطلاقها 24 يونيو المقبل.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية، برفقة منتخبات المغرب البلد المستضيف، والكونغو برازافيل، وغينيا وغانا ومالي والجابون والنيجر، وودعت منتخبات كبرى مثل السنغال والكاميرون ونيجيريا والجزائر وتونس وجنوب افريقيا وبوركينافاسو.

وحدد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالى، 12 يونيو المقبل موعداً لانطلاق معسكر المنتخب، قبل السفر لخوض منافسات أمم أفريقيا بالمغرب، المقرر انطلاقها 24 من الشهر ذاته.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 عن وقوع منتخب مصر الأولمبى فى المجموعة الثانية مع منتخبات مالي والجابون والنيجر.

ويصعد من كل مجموعة الأول والثانى يلعبان بنظام المقص لتحديد أول ثلاثة منتخبات للتأهل مباشرة إلى الأولمبياد، ويلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.