شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرا مغلقا بعد المران المسائى استعدادًا لبروكسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الكولومبى كارلوس أوسوريو المدير الفنى، معسكراً مغلقاً عقب خوض التدريب الجماعى، استعدادًا لمواجهة بروكسى فى مسابقة كأس مصر.

وعدل الجهاز الفنى للزمالك موعد التدريب ليقام فى الخامسة مساء اليوم، بدلاً من التاسعة صباحًا، حتى يتمكن من دخول المعسكر المغلق عقب انتهاء المران وإعلان قائمة الفريق.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة بروكسى فى السادسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ "32" لبطولة كأس مصر.

وتزايدت فرص البنيني سامسون أكينولا، مهاجم فريق الزمالك، للمشاركة أساسيًا في مواجهة بروكسى بكأس مصر، فى ظل رغبة المدير الفني فى منح الفرصة لجميع اللاعبين قبل الحكم عليهم بشكل نهائي.

ورغم عدم تقديم سامسون مستوى جيداً فى التدريبات، إلا أن أوسوريو يرغب فى الدفع باللاعب أساسيًا حتى يمنحه الفرصة الكاملة ليحدد مصيره المرحلة المقبلة.