شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات فى تشكيل البنك الأهلى أمام شبان قنا بالكأس.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر القبرصى بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، على مشاركة الثلاثى أحمد ياسين وأحمد سعيد وموسى دياورا فى التشكيل الأساسى للفريق أمام شبان قنا، للاعتماد على اللاعبين البدلاء وإراحة الأساسيين.

واختار بابا فاسيليو المدير الفني 20 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمواجهة فريق شبان مسلمين قنا، ضمن مباريات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر والمقرر لها اليوم الاثنين باستاد القاهرة فى السادسة مساءً.

وجاءت القائمة علي النحو التالي:

حراسة المرمي .. محمد أبو جبل ، أحمد صبحي .

خط الدفاع .. محمود الجزار ، أحمد ياسين ، سعيدو سيمبوري ، أمير مدحت ، عاصم صلاح، إسحاقو يعقوبو ، خالد مصطفي .

خط الوسط .. محمد فتحي ، إسلام جابر ، محمد هلال ، حمدي علاء ، أحمد سعيد ، موسي دياوارا ، محمود قاعود ، كريم بامبو .

خط الهجوم .. أسامة فيصل ، باسم مرسي ، حسام أشرف.