شكرا لقرائتكم خبر عن التتويج الأفريقى وعودة الدورى.. بطولات تنتظر أهلى كولر بعد السوبر والكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات التتويج بدوري أبطال أفريقيا وإعادة بطولة الدوري لخزائن الأهلى هى التحديات التى تنتظر كتيبة السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للفريق خلال المرحلة المقبلة.

ونجح السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، فى حصد البطولة الثالثة مع المارد الأحمر منذ توليه تدريب الفريق فى سبتمبر الماضي. وكانت أول ألقاب كولر مع الأهلي هى التتويج بلقب السوبر المصرى النسخة الماضية بالفوز على الزمالك بثنائية سافيو وكريم فؤاد، قبل أن يهزم بيراميدز بهدفين مقابل هدف قبل أسابيع فى نهائي كأس مصر، ثم فاز بالنسخة الجديدة من السوبر المصرى الليلة الماضية بالفوز على بيراميدز.

وتولى كولر القيادة الفنية للفريق الأحمر فى شهر أكتوبر الماضي، ونجح فى التتويج بـ 3 ألقاب مع الأهلي، حتى الآن، هى كأس السوبر المحلي مرتين، وكأس مصر مرة واحدة.

كما يتصدر الفريق الأحمر ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز بعد مرور 27 جولة، إلى جانب وصوله للدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وقد يختتم كولر موسمه التدريبي الأول مع الأهلي بـ 5 بطولات حال نجاحه فى تحقيق البطولتين.

وحقق المدرب السويسري - ذو الـ 62 عامًا - ثلاثة ألقاب فقط منذ انطلاق مسيرته التدريبية في عام 1997، مع الأندية والمنتخبات المختلفة قبل وصوله إلى القلعة الحمراء، حيث توج بلقب الدوري السويسري مرتان مع ناديي سانت جالين وجراسهوبر، إلى جانب تحقيقه لقب كأس السوبر السويسري مع فريق بازل.

ويعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على دراسة مباريات الترجى فى الدوري التونسى، وكذلك مبارياته الأفريقية فى دوري الأبطال، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف بطل تونس قبل ملاقاته فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها العاشرة مساء الجمعة المقبل باستاد رادس.

ويرغب كولر فى تحقيق فوز يسهل من مهمة الفريق الأحمر قبل مباراة العودة بالقاهرة المقرر لها الجمعة بعد المقبل باستاد القاهرة الدولى.