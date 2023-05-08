شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب قصار القامة يشارك فى البطولة الأفرو آسيوية لكرة القدم بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر لـ "قصار القامة" للمشاركة فى البطولة الأفرو آسيوية لكرة القدم، والتى ستقام بالمدينة المغربية الدار البيضاء فى الفترة من 20 وحتى 30 مايو الجارى، بمشاركة منتخبات المغرب البلد المضيف والعراق والأردن ولبنان وفلسطين، وتم توجية الدعوة لكل من ساحل العاج وكينيا.

وستكون البطولة الأفروآسيوية فرصة جيدة للاستعداد لدورة الألعاب العالمية والتى ستقام فى المدينة الألمانية كولونيا فى الفترة من 27 يوليو وحتى 5 أغسطس المقبل.

وتتكون بعثة المنتخب المصري من 16 فرد برئاسة البعثة ومدير المنتخب الكابتن علي شعبان ومدير فني الكابتن محمد البيضا ومدرب محمود الحضري وكابتن المنتخب احمد عبد الرازق واللاعبون هم وليد عصام و عبد الرحمن بركات و مهدي محمد و مروان عمرو و يوسف راوي و عبد الغني حسين و رمضان السيد ومصطفي محمود و ممدوح سعيد وحراسة المرمي سعيد الخرباوي وعماد جودة وتقام البطولة ضمن الاستعدات لبطولة كأس العالم بالارجنتين خلال النصف الثاني من العام.

وتعهد الجهاز الفني والإداري ولاعبين بذل أقصي جهد لتشريف مصر محليا ودوليا.

وطالب علي شعبان من كل المصريين دعم المنتخب حيث أن هذة البطولة الأولي التى يشارك فيها المنتخب المصرى بدعم ورعاية وزارة الشباب والرياضة وإشراف اللجنة البارالمبية المصرية.