شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات منتخب مصر للكرة الشاطئية فى بطولة كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب مصر للكرة الشاطئية مبارياته الودية اليوم، الاثنين، استعدادا لبطولة كأس العرب، بملاقاة السعودية للمرة الثانية، بعدما حقق على الأخضر السعودي فوزا مثيرا أمس الأحد بخمسة أهداف.

وسبق وحقق المنتخب الوطنى للكرة الشاطئية فوزا على منتخب الإمارات ودياً أيضاً، قبل السفر إلى السعودية مباشرة بضربات الجزاء بنتيجة 4 / 3 بعد انتهاء المباراة بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: زيزو الصباح ومحمد السيد وإبراهيم حسن ومصطفي سمير ومصطفى أحمد وحسان محمد ومصطفى صاصا وهيثم عاطف وأحمد إيشا وإسماعيل بهجت وعبدالرحمن الشافعى ومحمد عبدالنبى والحسينى طه.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من: أحمد أبوسريع مدربًا عامًا، محمد فوزى مدرب حراس مرمى،الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، عباس حسانين المدلك ، واسلام شاكر مدير المهمات.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العرب التى ستقام فى السعودية مايو الجارى عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية للبطولة، حيث سيواجه الفراعنة منتخبات عمان وفلسطين والسودان.

مواعيد مباريات منتخب مصر للكرة الشاطئية فى بطولة كأس العرب

المباراة الأولى أمام السودان يوم 12 مايو فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

المباراة الثانية أمام عمان يوم 14 مايو في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

المباراة الثالثة أمام فلسطين يوم 16 مايو في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.