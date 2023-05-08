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مشوار الأهلى فى الدورى الأفريقى لكرة السلة بعد الصعود لنهائيات bal

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القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات تصفيات مجموعة النيل لبطولة الدورى الأفريقى لكرة السلة، والتي أقيمت فى مصر بصالة حسن مصطفى بمشاركة فريق الأهلى.

ونجح الأهلى في التأهل إلى نهائيات بطولةbal ، بعد خوض 5 مباريات في البطولة، ونرصد فى السطور التالية مشوار الأهلى فى التصفيات حتى الوصول للنهائيات.

حقق الأهلي الفوز في مباراته الأولى على فيروفيارو الموزمبيقي بنتيجة 92-74

حقق الأهلي الفوز في مباراته الثانية على سيتي أويلرز بنتيجة 74-72

حقق الأهلى الفوز في مباراته الثالثة على كيب تاون الجنوب أفريقي بنتيجة 91-75

خسر الأهلى في مباراته الرابعة أمام بترو دي لواندا الأنجولي بنتيجة 91-90.

حقق الأهلى الفوز في مباراته الخامسة أمام سلاك الغينى بنتيجة  80/70

ومن المقرر أن تقام نهائيات بطولة bAl  في رواندا نهاية  الشهر الجارى.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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