شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة السوبر تعيد رونق محمد الشناوى فى الأهلى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد تتويج الاهلى بكأس السوبر المصري رونق محمد الشناوى قائد الفريق داخل القلعة الحمراء، بعدما تألق الحارس وكان رجل المباراة الأول. واستحق محمد الشناوى لقب رجل مباراة السوبر بعدما قاد المارد الأحمر باقتدار لاعتلاء منصة التتويج بالسوبر بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد. وسيطر تألق الشناوى على مشاهد المباراة، بعدما ظهر قائد الأهلى بشكل مميز طوال المباراة.

وتصدى محمد الشناوي للعديد من الكرات الخطيرة، بدأ الأمر بتسديدتين خارج منطقة الجزاء، تعامل معهما بطريقة مميزة، فضلا عن التصدى لتسديدة قوية غيرت اتجاهها بعد الاصطدام فى قدم مروان عطية.

أما التصدى الأصعب فكان فى الدقيقة 70 من الشوط الثاني، بعدما أطلق المغربي وليد الكرتي ضربة رأسية رائعة، لم تجد سوى أصابع حارس الأهلي للتعامل معها.

وتُوج الأهلي بطلا لكأس السوبر المصري للمرة الثانية على التوالي والـ13 في تاريخه، بعد فوزه الصعب والمثير على بيراميدز بهدف دون رد، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وشهدت المباراة إثارة وندية على درجة كبيرة، رغم انتهاء الشوطين الأول والثاني بالتعادل السلبي.

يعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على دراسة مباريات الترجى فى الدوري التونسى، وكذلك مبارياته الأفريقية فى دوري الأبطال، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف بطل تونس قبل ملاقاته فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها العاشرة مساء الجمعة المقبل باستاد رادس.

ويرغب كولر فى تحقيق فوز يسهل من مهمة الفريق الأحمر قبل مباراة العودة بالقاهرة المقرر لها الجمعة بعد المقبل باستاد القاهرة الدولى.