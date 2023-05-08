شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يمنح لاعبى سموحة راحة اليوم قبل الاستعداد لفيوتشر فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، اللاعبين راحة من التدريبات اليوم، الاثنين، بعد الفوز على فريق ألو إيجيبت بهدفين مقابل هدف فى إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، والتأهل لدور الـ16 منتظرا الفائز من مواجهة الإسماعيلي والنجوم.

ويبدأ فريق سموحة غدا الثلاثاء، الاستعداد لمواجهة فيوتشر المقرر لها 16 مايو الجاري، ضمن منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

ويفتقد سموحة خدمات حسام حسن مهاجم الفريق السكندرى، بعدما أثبتت الأشعة التى خضع لها معاناة اللاعب من كسر فى شظية القدم، والتى ستحتاج إلى وضع قدم اللاعب فى الجبس، لينتهى موسم اللاعب مع الفريق بسبب الإصابة.

ويحتل فريق سموحة المركز التاسع برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا.