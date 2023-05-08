شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية رعاية وتعاون بين أندية سيتي كلوب وشركة حالًا للتمويل الاستهلاكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقّع الدكتور مصطفى عزام رئيس مجلس إدارة مجموعة أندية سيتي كلوب والعضو المنتدب، والمهندس محمود عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة حالًا للتمويل الاستهلاكي، اتفاقية رعاية وتعاون ضمن استراتيجية الشركتين لتقديم أفضل خدمات رياضية ومجتمعية للشباب فى كل مدن مصر، بحضور أيمن صلاح نائب رئيس مجلس إدارة مجموع شركات سيتي كلوب، وأعضاء مجلس إدارة الشركتين.



الدكتور مصطفى عزام رئيس مجلس إدارة مجموعة أندية سيتي كلوب والمهندس محمود عبد العزيز رئيس شركة حالًا

من جانبه، أبدى الدكتور مصطفى عزام سعادته الكبيرة بتوقيع الاتفاقية مع شركة حالا للتمويل الإستهلاكى، مشيرا إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتمتع أعضاء أندية سيتى كلوب للعديد من الخدمات مثل التمويل الاستهلاكى والخدمات اللوجيستية ومساعدة الأعضاء لإقامة مشروعات رواد أعمال.

أضاف أن الهدف من هذه الاتفاقيات والنشاطات هو تقديم مزيدا من الخدمات لأعضاء سيتى كلوب بجانب التنمية الرياضية والثقافية بجانب الاقتصادية أيضا لأعضاء سيتى كلوب بالتعاون مع شركة حالا، لافتا إلى أن هذه الخدمات ستكون متاحة لجميع الأعضاء في مختلف الفروع بداية من شهر يونيو المقبل بشكل متكامل.

فيما أكد المهندس محمود عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة حالًا للتمويل الاستهلاكي، أن أعضاء سيتى كلوب سيتمتعون بخدمات تمويلية على أعلى مستوى في أكثر من مجال، حيث سيكون بمقدور عضو أندية سيتى كلوب أنى يفى بجميع احتياجاته من السلع سواء المعمرة أو الإستهلاكية بجانب خدمات أخرى مثل خدمات العلاج والسفر والتجميل في حال على أن يسدد التكاليف بالتقسيط.

شدد عبد العزيز على أنه سيكون هناك عروضا وخصومات خاصة بالتقسيط لأعضاء أندية سيتى كلوب، كما سيكون هناك عروض خاصة في جميع الخدمات التمويلية الأخرى.