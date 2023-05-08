شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. "آل سليم" يقود الأهلى للتتويج بكأس مصر بعد الفوز بالقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 8 مايو 1953 توج النادى الأهلى بطلا لكأس مصر بعد ما تفوق على غريمه التقليدى الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف.

تقدّم للفارس الأبيض اللاعب أحمد أبوحسين فى الدقيقة 29 وتعادل أحمد مكاوى فى الدقيقة 33 للمارد الأحمر، وأضاف المايسترو صالح سليم الهدفين الثانى والثالث فى الدقيقة 38 و43 واختتم شقيقه عبد الوهاب سليم الرباعية فى الدقيقة 87 فى اللقاء الذى أداره تحكيميًا إسماعيل كاسب.

ويعد المثلث الشهير “صالح وطارق وعبد الوهاب” أضلاع عائلة سليم الذين شرفوا الكرة المصرية والأهلاوية والمنتخبات الوطنية بانتماءاتهم إليها، أداء وسلوكا وخلقا، وانتماء غير محدود لصرح الأهلى الشامخ حيث يعتبر انتماؤهم لهذا الصرح الرياضى الكبير جزءا لا يتجزأ من حياتهم.

وتُوج الاهلى طوال تاريخه بـ146 بطولة بواقع 42 بطولة دورى عام، و38 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.