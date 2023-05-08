شكرا لقرائتكم خبر عن آخر كلام.. مباراة بيراميدز والإسماعيلى فى موعدها ولا نية للتأجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، إقامة مباراة بيراميدز والإسماعيلي غدا الثلاثاء فى موعدها المحدد مسبقاً، ولا نية للتأجيل لانتظام المسابقة.

وأضاف مسئولو الرابطة، فى تصريحات صحفية، أن الهدف من عدم تأجيل مباراة بيراميدز أمام الإسماعيلي هو عدم فتح باب الطلبات أمام الأندية الأخرى لتأجيل أى مبارة، إلى جانب أنه كان هناك فترة 3 أيام بين آخر مباراة خاضها بيراميدز أمام الأهلي فى السوبر المصري بالإمارات التى أقيمت 5 مايو ومباراة الإسماعيلي التى ستقام 9 من الشهر الجاري.

في سياق متصل، حرص مجلس إدارة الإسماعيلى، بقيادة أبو بكر الحديدى، على مؤازرة اللاعبين فى التدريبات خلال الساعات الماضية، قبل مواجهة بيراميدز المقرر لها مساء الثلاثاء، فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدورى العام المصرى.

وانتظم لاعبو الفريق الأول بالإسماعيلى فى معسكر مغلق داخل الفندق الخاص بالنادى، استعدادا للسفر اليوم، الاثنين، للمبيت بالقاهرة، ضمن التحضيرات لمواجهة فريق بيراميدز.