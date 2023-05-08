شكرا لقرائتكم خبر عن كريستو ينتظم فى تدريبات الأهلى اليوم بعد التعافى من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم محمد الضاوى كريستو، لاعب النادى الاهلى، فى تدريبات فريقه الجماعية اليوم الاثنين بعد التعافى من الإصابة التى تعرض لها بجزع فى كاحل القدم فى مباراة فاركو بالدوري.

وغاب كريستو عن مباريات الأهلى الأخيرة بسبب تنفيذ برنامج تأهيلى للتعافى من الإصابة.

ويعود الأهلى للتدريبات اليوم، الاثنين، بعد الحصول على راحة سلبية عقب التتويج بكأس السوبر مساء الجمعة الماضى على حساب بيراميدز بهدف دون رد.

وحدد مسئولو النادي الأهلي الرابعة عصر غد، الثلاثاء، موعدًا للسفر إلى لتونس لملاقاة الترجى، كما يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لحجز فندق الإقامة وملاعب التدريب طوال فترة الإقامة في تونس بالتنسيق مع سفارة مصر في الامارات لتسهيل كافة ترتيبات إقامة البعثة الحمراء بالأراضي التونسية، وتذليل كل العقبات التي قد تواجه بعثة الأهلي.

ويعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على دراسة مباريات الترجى فى الدوري التونسى، وكذلك مبارياته الأفريقية فى دوري الأبطال، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف بطل تونس قبل ملاقاته فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها العاشرة مساء الجمعة المقبل باستاد رادس.

ويرغب كولر فى تحقيق فوز يسهل من مهمة الفريق الأحمر قبل مباراة العودة بالقاهرة المقرر لها الجمعة بعد المقبل باستاد القاهرة الدولى.

ويعكف كولر على عقد محاضرات فيديو مع لاعبيه لشرح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة السوبر المصري أمام بيراميدز التي أقيمت مساء الجمعة الماضى، والعمل على تصحيحها قبل السفر لتونس لمواجهة الترجى.