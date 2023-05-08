شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يجدد الثقة فى بابا فاسيليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف نصار، رئيس نادى البنك الأهلى، أن الجهاز الفني بقيادة بابا فاسيليو كفء، وسيكمل مع الفريق خلال الفترة المقبلة وفى المباريات المتبقية من عمر الدورى.

وقال نصار، فى تصريحات لبرنامج "صباح أون"، الذى يذاع على قناة أون تايم سبورتس، إن بابا فاسيليو كان يحتاج إلى وقت للتعرف على اللاعبين، وكذلك اللاعبين احتاجوا وقتا لاستيعاب فكر المدير الفني، والآن اقتربنا من هذا، وهو ما ظهر فى نتائج الفريق في المباريات الأخيرة، ومع التركيز سنحقق المطلوب ونعبر المرحلة الصعبة في المباريات السبعة المقبلة.

وأضاف رئيس النادى، أن البنك الأهلى لديه طموحات كبيرة فى بطولة الكأس بداية من مواجهة شبان قنا ورغم الضغط فى توقيت المباريات لانتهاء الدورى في وقت مناسب ، الا اننا نثق في قدرة بابا فاسيلو في عبور المرحلة الصعبة.

وتطرق أشرف نصار إلى الحديث عن الشكوى المقدمة من النادى ضد حكم مباراة المقاولون العرب فقال أن الفريق تعرض لأخطاء تحكيمية نعرف أنها دون تعمد لكن نتأثر بها، حيث سبق وقدمنا احتجاج في مباراة المصرى، وكل هذا يفقدنا نقاط رغم أننا نكون الأقرب للفوز.

وأشار نصار أن من حق الفريق التعبير عن وجهة نظره وإلقاء الضوء على ما يحدث، حيث فقد نادى البنك الأهلى نقاط كثيرة بسبب ذلك، لكن نريد من اللاعبين والجهاز الفني التركيز لتحقيق المطلوب الفترة القادمة.