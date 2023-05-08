موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي فى دورى أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

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ويبدأ الأهلى الاستعداد لمواجهة الترجى المحدد لها الجمعة المقبل فى رادس بنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما صعد الأهلى لنصف النهائي للمرة التاسعة عشرة والرابعة على التوالي فى تاريخ مشاركاته ببطولة أفريقيا، سواء بمسماها القديم أو الجديد، وذلك بعد التعادل بدون أهداف مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بدور الثمانية، والتى أقيمت بمدينة الدار البيضاء المغربية، وكان الأهلي قد فاز فى مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.
موعد مباراة الأهلى والترجى التونسى
ويدير الكينى بيتر كاماكو مباراة الأهلى الترجى فى ذهاب نصف النهائى الأفريقى على ملعب رادس، ويعاونه سورو فاتسواني من ليسوتو وجيلبرت شيرويوت من كينيا، بجانب الصومالي عمر عبد القادر حكما رابعا، ويتواجد على تقنية الفيديو الجزائري مصطفى غربال، ويعاونه مواطنه مقرن جوراري.
بينما يدير الموريتاني بيدا دحاني مباراة العودة في القاهرة يوم 19 مايو، ويعاونه مواطنه حمدين ديبا والأنجولي جيرسون إيميليانو دوس سانتوس، والغاني دانييل لاريا حكما للفار ويساعده المغربي سمير جزاز.
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