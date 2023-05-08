شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي فى دورى أبطال أفريقيا والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر تدريباته الجماعية اليوم، الاثنين، على ملعب مختار التتش، عقب انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها اللاعبون عقب العودة من الإمارات، وخوض مباراة السوبر المصرى أمام بيراميدز والتى توج بها المارد الأحمر بعدما فاز بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت مساء الجمعة الماضى على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية.

ويبدأ الأهلى الاستعداد لمواجهة الترجى المحدد لها الجمعة المقبل فى رادس بنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما صعد الأهلى لنصف النهائي للمرة التاسعة عشرة والرابعة على التوالي فى تاريخ مشاركاته ببطولة أفريقيا، سواء بمسماها القديم أو الجديد، وذلك بعد التعادل بدون أهداف مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بدور الثمانية، والتى أقيمت بمدينة الدار البيضاء المغربية، وكان الأهلي قد فاز فى مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

وفاز الأهلي بالبطولة عشر مرات، وهو رقم قياسي أفريقي، وتأتي بعده أندية مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري برصيد خمس بطولات لكل منهما، يليهما الترجي التونسي برصيد أربعة ألقاب، ثم كل من كانون ياوندي الكاميروني وهافيا كوناكري الغيني والرجاء والوداد المغربيين برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهم.

يستعد الأهلى لمواجهة الترجى التونسى والمقرر لها العاشرة مساء الجمعة المقبل فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا باستاد حمادي العقربي "رادس" بتونس. القناة الناقلة لمباراة الأهلى والترجى التونسىوتنقل قنوات beIN Sports مباراة الأهلى والترجى التونسى كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية. حكام مباراتى الأهلى والترجى التونسى ويدير الكينى بيتر كاماكو مباراة الأهلى الترجى فى ذهاب نصف النهائى الأفريقى على ملعب رادس، ويعاونه سورو فاتسواني من ليسوتو وجيلبرت شيرويوت من كينيا، بجانب الصومالي عمر عبد القادر حكما رابعا، ويتواجد على تقنية الفيديو الجزائري مصطفى غربال، ويعاونه مواطنه مقرن جوراري.

موعد مباراة الأهلى والترجى التونسى

بينما يدير الموريتاني بيدا دحاني مباراة العودة في القاهرة يوم 19 مايو، ويعاونه مواطنه حمدين ديبا والأنجولي جيرسون إيميليانو دوس سانتوس، والغاني دانييل لاريا حكما للفار ويساعده المغربي سمير جزاز.