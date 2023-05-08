شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال عبد الواحد يواصل برنامجه التأهيلى فى فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل عمر كمال عبد الواحد لاعب فريق فيوتشر، برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق، استعداداً لمواجهة فريق الأسطول الأربعاء المقبل فى دور الـ32 من بطولة كأس مصر، ويرفض الجهاز الفني لفيوتشر بقيادة علي ماهر المجازفة بمشاركة عمر كمال في المباريات قبل الاطمئنان على جاهزيته بشكل كامل من الناحية الطبية والبدنية خوفاً من تجدد الإصابة.

وعاد عمر كمال عبد الواحد إلى القاهرة قادماً من الدوحة، بعد انتهاء الجزء الأول من البرنامج التأهيلى له فى قطر، وذلك للتعافى من إصابة الركبة التى تعرض لها فى الفترة الأخيرة خلال مشاركته مع فريقه.

وفضل فيوتشر سفر عمر كمال إلى قطر لبدء البرنامج التأهيلى للتعافى من إصابة القطع فى الرباط الخارجى للركبة، وذلك لاستعادة جهود اللاعب فى أقرب وقت.

وكان عمر كمال عبد الواحد قد خاض 18 مباراة مع فيوتشر قبل تعرضه للإصابة، حيث نجح فى تسجيل 4 أهداف وصنع هدفاً وحيداً لزملائه بالفريق.

ويعتبر نجم فيوتشر من الركائز الأساسية التى يعتمد عليها على ماهر المدير الفنى للفريق، كما نجح عمر كمال فى حجز مقعد أساسى بين صفوف منتخب الفراعنة خلال الفترة الماضية بعد تطور مستواه مع فريقه.